Şırnaklılar 'Amerikan beyzbolunun atası'nı yaşatıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Amerikan beyzbolunun atası olarak nitelendirilen "Guhşegi" turnuvası gerçekleştirildi.

Şırnak Belediyesi, bu yıl düzenlediği 2. Geleneksel Spor Şenlikleri'nde futbol ve voleybol turnuvasına yöresel Guhşegi oyununu da dahil etti.

12 takımın katıldığı turnuvada Sefine ve Nevava takımları arasındaki final maçını vuruşunu Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu yaptı.

Bedirhanoğlu, Şırnaklıların ata sporu olan Guhşegi'ye destek verdiklerini belirterek, "Gençleri sporla buluşturuyoruz. Amacımız Şırnak'ta hem kültürel hem de sosyal değerlerin unutulmadan yeni nesile aktarılmasını sağlamak. Terörle anılan Şırnak bugün artık ata sporu, kültürel aktivitelerle gündeme geliyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncularından Çetin Gören ise Guhşegi'nin, Amerikan beyzbolunun atası olduğunu ifade ederek, 6 oyuncuyla oynan oyunun unutulmaması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Muhabir: Ekrem Payan