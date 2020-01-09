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Simon Falette Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.
Spor 09.01.2020, 16:36
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, sakatlık önleyici kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Sarı-lacivertliler, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Muhabir: Emrah Oktay