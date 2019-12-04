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Sessiz maçta Fenerbahçe İstanbulspor'u 4 golle geçti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yendi.

Spor 03.12.2019, 22:09
Sessiz maçta Fenerbahçe İstanbulspor'u 4 golle geçti
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yendi.

15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahasının solunda Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Deniz Türüç'ün kafa vuruşunda, top direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Fenerbahçe, 2. golü buldu. Santra vuruşundan sonra savunmaya baskı yaparak topu kazanan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı Muric'e attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muric, müsait durumdaki Ferdi'ye topu gönderdi. Ferdi de topu boş kaleye attı: 2-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

71. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Muric, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

88. dakikada sol kanattan ceza sahasında çizgiye inen Muhammed Gümüşkaya, topu kale sahasının önünde Zajc'a çıkardı. Zajc düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşmayı Fenerbahçe, 4-0 kazandı.

#spor
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