ANKARA (AA) - Halil İbrahim Avşar - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül, yeniden antrenmanlara başladı.

Sakatlıklar ile ailevi nedenlerden dolayı 2017'de sadece iki organizasyona katılan ve tekvandoyu bırakma noktasına gelen Servet'ten iyi haber geldi.

Yeniden antrenmanlara başlayan 29 yaşındaki sporcu, tekvandoya devam etme yolunda önemli bir adım attı.

Servet Tazegül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanlarda kendisini denediğini belirterek, tekvandoya devam edip etmeme konusunda kesin kararını henüz vermediğini ifade etti.

"Devam edip etmeyeceğimi zaman gösterecek"

2012 Londra Olimpiyatları'nda erkekler 68 kiloda altın madalya kazanan milli tekvandocu, antrenman temposunun hafif olduğunu, henüz yükleme yapmadığını dile getirdi.

Almanya'da yaşayan Servet Tazegül, "Antrenmanlara yeniden başladım. Tekvandoya devam edip etmeyeceğimi zaman gösterecek. Antrenmanlara başlamamı iyi bir gelişme olarak görebiliriz." diye konuştu.

"Tekvandoya kesin devam edeceğim diyemem." ifadesini kullanan Servet, şunları söyledi:

"Sakatlıklarım vardı, vücudumu dinlendirdim. 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra doğru dürüst çalışamadım. Antrenmanlara ara vereli uzun zaman oldu. Almanya'daki salonumda çalışıyorum. Vücudum yükleme yapmama izin verirse tekvandoya devam edeceğim. Vücudumun izin vermesi halinde forma girdikten sonra antrenmanlara Türkiye'de devam etmeyi düşünüyorum."



