Serdar Aziz burun operasyonu geçirdi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'e sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın milli futbolcusu Serdar Aziz'in burnundan başarılı bir operasyon geçirdiği açıklandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Serdar'ın burnuna Liv Hospital'da Prof. Dr. Gürsel Turgut tarafından başarılı bir operasyon uygulandığı belirtildi.

Öte yandan Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'nın da dün Medical Park'ta sol dizinden kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir atroskopi uygulandığı kaydedildi.

Muhabir: Erkan Tiryaki