Şenol Güneş: Sıkıntılarımızı çözmezsek parçalanma duygusunun önünü açarız

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği maçın başında yakaladıkları fırsatları iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor'un arzulu ve saldırgan başladığını belirterek, "Rakibin 10 kişi kalması ve golleri bulmamızın ardından, avantaj bize geçti." dedi.

İkinci yarıda da avantajlı olduklarını anlatan Güneş, "Bu maçta özellikle 3 puan önemliydi. Aynı zamanda iyi oynayıp, taraftarlar ile oyuncu ilişkisindeki olumsuzlukta mesafe almak istiyorduk. Bazı oyuncularda kırılmalar oldu. Kartı olanların bazılarını dinlendirdik. Ancak Quaresma, beklemediğim şekilde kart gördü." diye konuştu.

Daha çok gol atabilecek pozisyonlar bulduklarını kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maç o tempoda oynanmadı. Nasılsa skor gidiyor havasında oynandı. Kazanmayı hak ettik. Sayısal fazlalıkta rakibin çıkmasına izin verilmesini doğru bulmuyorum. Bazen geriye doğru oynadık, rakibe şans verdik. Saha zemini de bozuktu. Vida'nın sarı kartında top sekerek eline geldi. Sonuç olarak mutluyuz. Taraftar üzgün dönmedi. Onları üzmek de bizim için olumsuz durum. Onlar semboldür, aynı zamanda müşteridir. Sen iyi oynarsan, müşteri çok olur. Daha iyi oynayarak bunu sağlayacağımızı düşünüyorum."

Oyunculara fazla tepki gösterilmemesi gerektiğine ve bundan sonra transfer edilecek oyuncuların da aynı durumu yaşayabileceğine dikkati çeken Güneş, "Atma mevsimi değil, kazanma mevsimi. Başkası geldiğinde de aynı şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup'a destek

Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Genk maçında olduğu gibi Çaykur Rizespor karşılaşmasında da taraftarların tepkisine maruz kalan Oğuzhan Özyakup'a sahip çıktı.

Oyunculara tepki göstermenin doğru olmadığını vurgulayan Güneş, "Biz bir aileyiz. Sıkıntılarımız olabilir. Çözmezsek dışarıdan parçalanma duygusunun önünü açarız. Zaten 1,5 senedir bu vardı. Sonuçların düştüğü yerde kaosu daha yönetemez hale gelirsiniz. Bu doğru değil. Elimizde başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftar var." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın geçmiş yıllara göre daha iyi durumda olduğunu kaydeden Güneş, şunları söyledi:

"Tabii ki sonuçlar iyi olsun. Para da olabilir. Değerleri yok etmek doğru değil. Aşk ile sevdayı karıştırmamak lazım. Aşk, hedefine ulaştığında biter. Sevda ise nefesin bitene kadar sürer. Bu taraftar takıma sevdalanmış. Kötü sonuçlarda paniğe düşüp, harcamak doğru değil. Önümüzde iki maç var. Havaya girerek devreye kadar çalışmak lazım. Sonra kararlar verilir verilmez. Sene sonunda da daha büyük kararlar verilir. Seyircinin mutsuz olması doğru ama bu sonucu değiştirmiyor. Öz güveni kaybettiriyor."

Oğuzhan Özyakup'u Çaykur Rizespor maçında oynatarak olumsuz tabloyu yok etmeye çalıştığını belirten Güneş, "Oğuzhan istiyor ama bir türlü üstündeki yükü atamadı. İstediği gibi verimli olamadı. Seyircinin istediği yaratıcı paslarda ve gidip gelmelerde eksik kaldı. Seyirciyle kopmaya başladı. Başkalarına olmadı ama maalesef ona oldu. Güven kaybından sonra kolay değil, aşması lazım. Güçlü karakter, yetenekle beraber büyük, güçlü olması lazım." şeklinde konuştu.

Genk karşılaşmasının ardından olumsuz tabloyla ilgili oyuncularla konuştuğunu anlatan Güneş, "Taraftarların beklentisine saygı duyduklarını ve yanıtı çalışarak vermek istediklerini konuştuk. Kazanma hırsının aklın önüne geçmemesi lazım. Morale de ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni bir çıkışa ihtiyaç var"

Güneş, şampiyonluk yarışında yolun daha uzun olduğunu vurgulayarak, "Çok puan kaybımız var. İki puan ortalamasının altına düşmemiz bize yakışan şey değil. 26 puanın altında olmamamız gerekiyordu. Maalesef onlar oldu. İki yenilgi de beklenen şey değil. Yeni bir çıkışa ihtiyaç var." diye konuştu.

Şenol Güneş, basın toplantısının sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun. Özellikle birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, bayramlarımızın, ülkemizin kıymetini bilelim." ifadelerini kullandı.

"10. dakikada da 10 kişi kaldık. Adaptasyon sürecimiz zor oldu"

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, maçın ilk dakikalarında beklemedikleri şekilde olumsuzluk yaşadıklarını söyledi.

Buruk, konuk ekip olarak basın toplantısına önce kendilerinin gelmemesi ve uzun süre beklemelerinden dolayı tepki göstererek, "Deplasman takımı olarak 40 dakika sonra basın toplantısına geldik. Sahada ne oluyorsa, dışarıda da aynısı oluyor. Buraya bile geç geliyorsunuz. Sahada da aynı kararlar alındı. Biz deplasman takımına öncelik veririz." ifadelerini kullandı.

Maçın başında istemedikleri bir senaryoyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Buruk, "Maça gol yiyerek başladık. 10. dakikada da 10 kişi kaldık. Adaptasyon sürecimiz zor oldu. Eksik kalmamız aşırı fark etmedi. Bir kişi eksiktik ama net pozisyonlar vermedik." diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yine oyuna ortak olduklarını kaydeden Buruk, şunları söyledi:

"Maçta 2-1'lik skoru yakaladık. Verilen penaltı vardı. Saadane'ye gösterilen kartlar vardı. Kolay kartlar ama onun da hataları var. Rakip yapsaydı gösterilir miydi? Bence gösterilmezdi. Vida'ya gösterilmeyen sarı kart var. İkinci sarı kartını alacaktı ve maç 10'a 10 olacaktı. Adil düzen de beklemiyoruz. Adaletsizlik zaman zaman oluyor. 9 kişi kaldıktan sonra oyun daha farklı oldu. Oyunun senaryosu ne olursa olsun, rakibimiz hak ederek kazandı."