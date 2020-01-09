Son Dakika
Şenol Güneş Beşiktaş kampını ziyaret etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Antalya kampına ziyarette bulundu.
Spor 09.01.2020, 18:46
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Antalya kampına ziyarette bulundu.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i takımın kamp yaptığı otelde ağırladı.
Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve A Milli Takım'a 2020 Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi.