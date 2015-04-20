Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA İcra Kurulu Üyesi Şenes Erzik’e ’vefa’ gecesi düzenlendi.Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin İstanbul’daki merkezinde düzenlenen geceye; Türkiye Futbol Federasyonu eski asbaşkanlarından Yılmaz Tokatlı, Mahmut Özgener, Levent Bıçakcı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Spor eski bakanı Faruk Özak, MHK eski başkanı Zekeriya Alp, FIFA kokartlı halem Cüneyt Çakır, TSYD üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.Gecede eski FIFA İcra Kurulu Üyesi Şenes Erzik’e TSYD Başkan Vekili Faik Gürses tarafından ’Vefa Ödülü’ verildi. Erzik, gecede yer alan herkese teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi.