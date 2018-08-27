Senegalli futbolcu Galatasaray için İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın, İngiliz ekibi Stoke City ile kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurduğu orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.

Ndiaye'ye, Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Senagelli oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanacağı karşılaşmayı tribünden takip etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda yarım dönem futbol oynayan 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun devre arasında 16 milyon avro bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olmuştu.

Muhabir: Sezer Yavuz



