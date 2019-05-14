SELKA Eskişehir Hentbol'un aklı Türkiye Kupası'nda





ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden SELKA Eskişehir Hentbol Kulübü'nün başkanı Mert Kaya, yarın Beşiktaş Mogaz maçını kazanarak Türkiye Kupası'nı Eskişehir'e getirmek istediklerini bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, takımın yoğun bir sezonu geride bıraktığını ifade etti.

SELKA Eskişehir Hentbol'un Avrupa kupalarına katılma hedefini başardığını vurgulayan Kaya, Türkiye Kupası'nda final mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Avrupa önümüzdeki sezonda da yine Eskişehir'e gelecek. Türkiye Kupası hedefimiz konusunda finale kadar yükseldik. Yarın İzmir'de Beşiktaş Mogaz ile final maçında karşılaşacağız. Son 60 dakikamız kaldı. Ben takımımıza güveniyorum. Güçlerini biliyorum. Çok iyi çalıştıklarını ve hazırlandıklarını biliyorum. Oyuncularımıza ve antrenörlerimize sonuna kadar güveniyorum. Taraftar desteğiyle Beşiktaş Mogaz'ı İzmir'de yenebiliriz. İyi bir mücadele örneği göstererek Beşiktaş Mogaz maçını kazanmak ve Türkiye Kupası'nı Eskişehir'e getirmek istiyoruz."

Beşiktaş Mogaz ile SELKA Eskişehir Hentbol arasındaki Türkiye Kupası Finali, İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de başlayacak.



