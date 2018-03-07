Selka Eskişehir Hentbol taraftarlarından destek bekliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi takımlarından Selka Eskişehir Hentbol'un sportif direktörü Osman Özoğlu, 9 Mart Cuma günü yapacakları Adıyaman Belediyespor maçında taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Porsuk Spor Salonu'nda gazetecilere açıklamada bulunan Direktör Özoğlu, ligde geride kalan her puanın ve golün çok önemli olduğunu belirterek, telafisi olmayan maçlar oynadıklarını söyledi.

9 Mart Cuma günü Adıyaman Belediyespor'u ağırlayacaklarını anımsatan Özoğlu, şöyle konuştu:

"Bu maçtaki avantajımız son aldığımız galibiyetlerle bu maça moralli olarak başlayacak olmamız ve Avrupa hedefimizi koruyor olmamızdır. Adıyaman Belediyespor'u ilk yarıda da zorlu bir mücadelenin sonunda yenmiştik. Güçlü ve tecrübeli bir ekip, A Milli takımda da görev yapan bir antrenörleri var.

Bizi gerçekten zorlu bir maç bekliyor. Adıyaman ne düşme potasında ne de Avrupa yolunda. Bu anlamda rahat bir ekip ve bu rahatlık her zaman avantaj sağlar. Mutlak kazanmamız gerekiyor ve puan kayıplarına tahammülümüz yok.

Bu maçı da kazanıp Avrupa yolundaki hedefimize devam edeceğiz. Adıyaman Belediyespor maçında taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Avrupa, Selka'ya ve Eskişehir'e bu kadar yakınken bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Taraftarımızla daha güçlüyüz, onlarla birlikte Avrupa'yı buraya getireceğiz."



