SELKA Eskişehir Hentbol hazırlıklara başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig takımlarından SELKA Eskişehir Hentbol, sezon hazırlıklarına başladı.

Porsuk Spor Salonu'nda sezonun ilk antrenmanı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Mert Kaya, bu sezon Erkekler EHF Challenge Kupası'nda Türkiye'ye temsil edeceklerini anımsatarak, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı olmak istediklerini söyledi.

Kaya, takım kadrosunu güçlendirmek adına transferler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir yenilenme kararı aldık çünkü hedeflerimiz giderek artıyor. Hem Avrupa'daki maçlarımız hem de Türkiye'deki kupa isteğimizin gereğinin bu olduğunu düşündük. Birbirinden iyi ve yetenekli oyuncular transfer ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımızın hepsi kendi ülkelerinin milli takımında isimlerinden söz ettiren oyuncular. Hedefimiz Eskişehir'e kupa getirmektir. Oyuncularımız uyum sağlamasıyla hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum."

Takımın başantrenörü Serdar Seymen ise bu sezon ligde üst sıraları kovalayacaklarını belirterek, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da Eskişehir'in ve SELKA'nın adını en iyi şekilde duyurmak istediklerini kaydetti.

Takım kaptanı Alp Eren Pektaş da yeni oluşturulan takımın coşkulu taraftarın desteğiyle başarılı olacağına değindi.



