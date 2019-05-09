SELKA Eskişehir Hentbol, gözünü Türkiye Kupası'na dikti





ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden SELKA Eskişehir Hentbol Kulübünün başantrenörü Okan Halay, tek hedeflerinin 15 Mayıs'taki finalde Beşiktaş Mogaz'ı yenerek, Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halay, Türkiye Kupası'nda önemli bir virajın sonuna geldiklerini vurguladı.

Okan Halay, 15 Mayıs'ta Türk hentboluna son 10 yılda damgasını vuran Beşiktaş Mogaz ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Bu maç için hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Halay, "Tek hedef kupayı almak. Bunu başaracağımıza inanıyorum. SELKA Eskişehir Hentbol Kulübü ailesine ve Eskişehir hentboluna bir kupa kazandırmak istiyoruz. Ligi bir kupayla tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mavi-beyazlı takımın kaptanı Alp Eren Pektaş ise taraftarın da desteğiyle Beşiktaş Mogaz'ı yenip, Türkiye Kupası'nı Eskişehir'e getirmek istediklerini kaydetti.

Kaleci Coşkun Göktepe de iyi bir mücadeleyle Türkiye Kupası'nı kazanıp, Eskişehir'e mutlu dönmek istediklerini ifade etti.



