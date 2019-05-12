SELKA Eskişehir Hentbol, gözünü Türkiye Kupası'na dikti





ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden SELKA Eskişehir Hentbol'un oyuncusu Jihed Jaballah, 15 Mayıs'taki finalde Beşiktaş Mogaz'ı yenip, sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olarak bitirmek istediklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ve aynı zamanda Tunus A Milli Hentbol Takımı'nın pivotu olan Jihed Jaballah, kariyerinde 15'ten fazla final maçına çıktığını belirtti.

Jaballah, edindiği tecrübeler sonunda finallerde kupayı kimin kazanacağının belli olamayacağını öğrendiğini kaydetti.

Finallerde şansın her iki takım için de eşit olduğuna değinen Jaballah, şunları aktardı:

"Kimin kazanacağını bilemezsiniz. Umuyorum ki bu sezon bu kupayı biz kazanarak Eskişehir'e ve takımımıza bu gururu yaşatacağız. Bunun için sadece 60 dakikamız kaldı ve inşallah sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olarak bitireceğiz. Taraftarımız maçlarda ekstra bir motivasyon, güç kaynağı oluyor. Ben de onları çok seviyorum ve kulübün ilk kupasını onlara getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah Eskişehir ve SELKA için tarih yazacağız."

Beşiktaş Mogaz ile SELKA Eskişehir Hentbol arasındaki Türkiye Kupası finali 15 Mayıs Çarşamba günü İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak.