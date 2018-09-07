Schalke 04-Galatasaray maçı kapalı gişe

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapacakları maçın biletlerinin tükendiğini duyurdu.

Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, D Grubu'nda Galatasaray ile 6 Kasım Salı günü sahalarında oynayacakları maçın biletlerinin tükendiği, Porto ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarının bilet satışlarının ise devam ettiği bildirildi.

Schalke 04, maçlarını 62 bin kişilik Veltins-Arena'da oynuyor.

Muhabir: Yunus Kaymaz

