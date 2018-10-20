Satranç: Red Bull Chess Masters





İSTANBUL (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un iş birliği ile düzenlenen Red Bull Chess Masters'ın finali gerçekleştirildi.

Sirkeci Garı'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden 32 satranç sporcusunun oluşturduğu 8 takımın mücadele ettiği finalde, Akdeniz Bölgesi Takımı şampiyon oldu.

Akdeniz Bölgesi Takımı adına yarışan Serkan Yeke, Dinçer Taşdöğen, Gökerhan Cem Kaan ve Hayrunnisa Şahin, rakiplerine üstünlük kurarak organizasyonu şampiyon tamamladı. Organizasyonda, Marmara Bölgesi Takımı (Işık Alparslan, Anıl Berk Erdoğan, Cüneyt Eren, Irmak Dai) ikinci, İç Anadolu Bölgesi Takımı (Volkan Sevgi, Berkay Mustafa Özdöver, İbrahim Tofan, Ceren Süral) ise üçüncü sırada yer aldı.

Final müsabakalarını, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.





- Tulay: "Türkiye'nin tüm bölgelerinden gelen oyuncularımız var"





Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, final müsabakalarının güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalarımıza aylar öncesinden başladık, gerek Red Bull tarafından gerekse federasyon tarafından büyük bir özveriyle çalıştık. Sonucunda hepimizin çok mutlu olduğu, oyunculara büyük katkı sağlayacak bu turnuvayı gerçekleştirmeyi başardık. Türkiye'nin tüm bölgelerinden gelen oyuncularımız var. Biz de buna katkıda bulunmak için satrancın basındaki görünürlüğünü artırmaya çalışıyoruz. Red Bull'un destek verdiği bu turnuva gibi organizasyonlar, satrancın görünürlüğünün artırılmasında büyük katkı sağlıyor."