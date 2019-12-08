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Satranç: FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası
- Ankara'da düzenlenecek, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'dan sporcuların mücadele edeceği organizasyonun açılış töreni, yarın yapılacak
Spor 08.12.2019, 13:49
ANKARA (AA) - Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa düzenlenen ve Ankara'da gerçekleştirilecek Engelliler İçin Konfederasyon Kupası'nın açılış töreni, yarın yapılacak.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteklediği turnuvada, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından görme, işitme ve fiziksel engelli satranç sporcularından kurulu karma takımlar yarışacak.
1. Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası'nın yapılacağı 2020 yılından önce düzenlenecek ilk satranç turnuvası özelliğine sahip kupa, 14 Aralık Cumartesi günü sona erecek.
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