Satranç: FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası





ANKARA (AA) - Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa düzenlenen ve Ankara'da gerçekleştirilecek Engelliler İçin Konfederasyon Kupası'nın açılış töreni, yarın yapılacak.

TürkiyeFederasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Green Park Otel'de gerçekleştirilecek kupanın açılış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay ile FIDE Asbaşkanı Akaki Iashvili katılacak.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteklediği turnuvada, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından görme, işitme ve fiziksel engelli satranç sporcularından kurulu karma takımlar yarışacak.

1. Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası'nın yapılacağı 2020 yılından önce düzenlenecek ilk satranç turnuvası özelliğine sahip kupa, 14 Aralık Cumartesi günü sona erecek.