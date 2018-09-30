Şarkışla'da muay thai turnuvası düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehit ve gaziler anısına "Şarkışla Ayyıldız Profesyonel Muay Thai Turnuvası" düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamlığının katkılarıyla şehit ve gaziler anısına ilçedeki spor salonunda düzenlenen turnuvaya, Sivas'ın yanı sıra Ankara, Kayseri, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan sporcular katıldı.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve spora yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvada, ringe çıkan sporcular birbirinden mücadeleci maçlar yaptı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular, kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

Sporculardan Alperen Ali Çalışkan, yaptığı açıklamada, 3-4 yıldır bu sporla ilgilendiğini, amatörde çok sayıda derece elde ettiğini belirtti.

Başarısında antrenörünün ve takım arkadaşlarının kendisine çok katkı sunduğunu dile getiren Çalışkan, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılarak Türkiye'yi iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.