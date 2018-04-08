Şarkışla'da futbol turnuvası sona erdi

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde şehit jandarma komando Doğan Kaya anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.
İlçede 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın final maçı Öztürkler Mobilyaspor ile Tügemhan Tohumculukspor arasında oynandı. Halı sahada gerçekleştirilen turnuvanın finalinde karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlandı.
Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibini 7-6 yenmeyi başaran Öztürkler Mobilyaspor turnuvanın şampiyonu oldu.
Futbol turnuvasında dereceye girenlerin kupaları Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet Pınar, Şehit Doğan Kaya’nın ağabeyi Kaan Kaya, İl Genel Meclis Üyesi Bayram Sevim, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Öksüm, AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Duman ve Belediye Meclis üyeleri tarafından verildi.