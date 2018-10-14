Şarkışla Belediyespor'da galibiyet sevinci

SİVAS (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup ekiplerinden Şarkışla Belediyespor'da futbolcular Pütürge Belediyespor galibiyetini "Erik Dalı" isimli oyunu oynayarak kutladı.

Ligin 4. haftasında lider Şarkışla Belediyespor ile Pütürge Belediyespor Şarkışla Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Şarkışla Belediyespor'da futbolcular galibiyeti oynayarak kutladı.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da karşılaşmanın ardından sahaya inerek futbolcuları tebrik etti.

Takımlarının geride kalan 4 haftalık periyotta 4 galibiyet elde ettiğini söyleyen Oğuz, "Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah başarımız bundan sonra da devam edecek." dedi.