Şanlıurfaspor’dan Taraftara Passolig Çağrısı

Şanlıurfaspor Kulübü yaptığı açıklamada taraftarlarına Passolig almaları için çağrıda bulundu.Kulüp adına bir açıklama yapan Asbaşkan Mehmet Çavuş, Passolig kart sayısında çok geride olduklarını ve Şanlıurfaspor taraftarının Passolig’e yoğun ilgi göstermelerini istedi. Çavuş açıklamasında, "Passolig kart satışında Süper Lig ve PTT 1. Lig takımları arasında çok gerilerdeyiz. Üst sıraları zorlayan bir takım olarak kart sayımız halen 9 bin civarında ve şampiyonluk taraftar ile olur. Tüm taraftarlarımızdan ricamız, son 6 haftaya girilirken, Passolig gişelerine giderek kartlarını çıkararak takımlarına destek versinler. Bu şehir hepimizin bu takımda şehir gibi hepimizindir. Tüm Urfalıların Passoligi benimsemesi ve bu takıma sahip çıkmaları gerekiyor” dedi.Şanlıurfaspor’un son iki haftada almış olduğu üzücü sonuçların ardından toparlandığını ve Bucaspor’u 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ettiğini anımsatan Çavuş, “Bucaspor maçında takımımızın ortaya koyduğu futbol takdire şayandır. Teknik heyet ve futbolcularımızı bu sonuçtan dolayı kutluyoruz. İnşallah art arda alacağımız seri galibiyetlerden sonra üst sıralarda kalarak istediğimiz, arzu ettiğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.