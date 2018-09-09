San Marino'nun galibi Dovizioso

İSTANBUL (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı San Marino Grand Prix'sinde, Ducati takımından Andrea Dovizioso birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 13. ayağı, İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.
İtalyan pilot Dovizioso, 42.05.426'lık derecesiyle rakiplerini geride bırakarak podyumun zirvesine çıktı.
Yarışı Repsol Honda'dan Marc Marquez ikinci, Honda Castrol takımından Cal Crutchlow üçüncü sırada tamamladı.
Organizasyonda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si 23 Eylül'de koşulacak.Pilotlar klasmanı
MotoGP'de San Marino Grand Prix'sininin ardından pilotlar genel klasmanı şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 221 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 154
3. Valentino Rossi (İtalya): 151
4. Jorge Lorenzo (İspanya): 130
5. Maverick Vinales (İspanya): 124
Muhabir: Yunus Kaymaz