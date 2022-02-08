Samsunspor Gurbetçi Futbolcuyu Kadrosuna Kattı!

TFF 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor şampiyonluk potasına girebilmek için sürdürdüğü transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehirde Süper Lig'e ulaşmak adına büyük bir heyecan var iken Play-Off'lara katılmak isteyen Yılport Samsunspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Yüksel Yıldırım önderliğinde devam eden tüm çalışmalar ile birlikte artık başarılı iş adamı Samsunspor'u Süper Lig'de görmek istiyor. İşte kadroya katılan yeni isim haber50.com adresinde yer alıyor. İşte detaylar..

Ensar Arslan Özgeçmişi

Doğum tarihi:1 Ağu 2001

Doğum yeri:Darmstadt

Yaş:20

Boy:1,86 m

Uyruk:Almanya / Türkiye

Mevki:Forvet - Sol Kanat

Ayak:sol ayak

Oyuncu danışmanı:M-Soccermanagement

Güncel kulüp: Samsunspor

Takıma katılma tarihi: 8 Şub 2022

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haz 2025

Güncel piyasa değeri: 125 Bin €

Yılport Samsunspor, Alamaya Bundesliga 2.lig ekiplerinden Darmstadt forması giyen Gurbetçi futbolcu Ensar Arslan ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Ensar Arslan ile sözleşme imzalayan Yılport Samsunspor'da sol kanat için transfer çalışmalarının da tamamlandığı bilgisine ulaşıldı.