Samsunspor Gurbetçi Futbolcuyu Kadrosuna Kattı!

TFF 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor şampiyonluk potasına girebilmek için sürdürdüğü transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Spor 08.02.2022, 15:44
Samsunspor Gurbetçi Futbolcuyu Kadrosuna Kattı!

TFF 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor şampiyonluk potasına girebilmek için sürdürdüğü transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehirde Süper Lig'e ulaşmak adına büyük bir heyecan var iken Play-Off'lara katılmak isteyen Yılport Samsunspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Yüksel Yıldırım önderliğinde devam eden tüm çalışmalar ile birlikte artık başarılı iş adamı Samsunspor'u Süper Lig'de görmek istiyor. İşte kadroya katılan yeni isim haber50.com adresinde yer alıyor. İşte detaylar..

Yılport Samsunspor, Alamaya Bundesliga 2.lig ekiplerinden Darmstadt forması giyen Gurbetçi futbolcu Ensar Arslan ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Ensar Arslan ile sözleşme imzalayan Yılport Samsunspor'da sol kanat için transfer çalışmalarının da tamamlandığı bilgisine ulaşıldı.

Ensar Arslan Özgeçmişi

  • Doğum tarihi:1 Ağu 2001
  • Doğum yeri:Darmstadt 
  • Yaş:20
  • Boy:1,86 m
  • Uyruk:Almanya / Türkiye
  • Mevki:Forvet - Sol Kanat
  • Ayak:sol ayak
  • Oyuncu danışmanı:M-Soccermanagement
  • Güncel kulüp: Samsunspor
  • Takıma katılma tarihi: 8 Şub 2022
  • Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haz 2025

  • Güncel piyasa değeri: 125 Bin €

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