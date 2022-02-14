Samsunspor'da Gençlerbirliği Maçı Öncesi Eksikler! Gençlerbirliği Samsunspor Muhtemel 11'ler

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği yeni hafta karşılaşmasında 15 Şubat 2022 17:00'da Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi iki takımda ki eksiklikler ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Yılport Samsunspor tarafında sıcak gelişmeler yaşanırken Gençlerbirliği kadrosu maç saatinde açıklanması bekleniyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor...

Kritik 90 dakika öncesi kırmızı beyazlı takım Yılport Samsunspor'da yeni transfer Junior Tallo ve Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Gençlerbirliği Yılport Samsunspor muhtemel 11'ler

Ev sahibi Gençlerbirliği‘nde ise sarı kart cezalısı Chibukie ve sakatlığı devam eden Aksel Aktaş Samsunspor‘a karşı forma giyemeyecekler.

Tallo ve Burak’ın yokluğunda Yılport Samsunspor’un Gençlerbirliği maçında sahaya çıkacağı ilk 11’i şöyle;

”Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift, Sheldon Bateau, Soner Gönül, Osman Çelik, Hasan Kılıç, , Moryke Fofana, Joel Kayamba Ngandu, Yasin Öztekin ve Tomane.”