Samsunspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile Bursaspor bu hafta karşı karşıya geliyor. İki takımın karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haber50.com sayfasında yer alıyor..

SAMSUNSPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

SAMSUNSPOR BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile Bursaspor karşılaşması 11 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak. Bu müsabaka Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Yılport Samsunspor Bursaspor karşılaşması saat 19:00'da TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.