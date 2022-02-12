Samsunspor Bursaspor Karşılaşması Sonrası Fuat Çapa'dan Açıklamalar

Spor Toto 1.Lig'de play-off için mücadele veren Yılport Samsunspor'da Cuma akşamı 1-1'lik beraberlikle biten Bursaspor karşılaşması sonrası açıklamalar geldi.

Teknik Direktör Fuat Çapa, “Bugünkü maça iyi hazırlanmıştık. Dün Fofana ve Tomane’nin yaşamış olduğu rahatsızlık bizi maç saatine kadar tereddüt içerisinde bıraktı. Bugün saat 15.30’a kadar oynayıp oynamayacakları tam belli değildi. Çünkü ikisi de aşırı derecede ateş ve sıvı kaybı yaşıyorlardı. Buradan sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Bütün gereken müdahaleleri yaptılar ve iki oyuncumuzu da sahaya çıkartabildiler. Aynı zamanda da oyuncularıma teşekkür ediyorum. İkisi de özveriyle oynadı” dedi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden Fuat Çapa, “Neredeyse gol gelene kadar set oyununa geçeceği belliydi. Bundan dolayı ikinci bölgede bekleyip, bizi hataya zorlayarak pozisyon üretmeye çalışacaklardı. Bu maçın ilk dakikasından itibaren çok net bir şekilde gözüktü. Golden önce çok net pozisyonlarımız vardı. Değerlendiremedik. Devre arasına 2-3 farkla girmemiz gerekirken maalesef 1-0 kapattık. İkinci devre rakibin biraz daha önde oynayacağını düşünerekten ve daha çok pozisyona gireceğimizi bekliyorduk. Bu da oluştu. Rakip beraberliği sağlamadan önce birkaç tane net pozisyonlarımız vardı. Oyun olarak ve pozisyon olarak bundan daha fazla pozisyona girme şansınız yok. Futbol skor oyunu. Skor 1-0 ise her an bir tehdit. Rakibin atmış olduğu gol bizi net bir şekilde cezalandırdı. Siz bu kadar pozisyona girip, değerlendiremezseniz biri ıskalar rakibin önüne düşer ve gol olur. Bu bugünkü rakibin atmış olduğu özetidir” diye konuştu.

Oyuncu değişikliği süreleri hakkında da bilgi veren Fuat Çapa, “Daha erken oyuncu değişikliği düşünüyordum ama Fofana ve Tomane’nin yaşamış oldukları rahatsızlıklar bizi her dakika tedirgin ediyordu. Maç öncesi ne kendileri ne de ben 90 dakika oynayabileceklerini tahmin etmiyorduk. İyi de oynadılar. Bunların dışında Osman ve Alaattin değişiklik istedi. Bu sefer kafamızda olan hamleleri tamamen değişik yönde kullanmak zorunda kaldık. Normal olarak defansta özellikle takım iyi oynarken ve skor lehinizeyken değişiklik yapılmaz. Çünkü 2 oyuncumuz da bölgelerinde iyi oynuyorlardı. Ama maalesef 2 oyuncumuzun soru işareti olması ve Alaattin ile Osman’ın da değişiklik istemesi hamlelerimizi biraz değişik yöne doğru itti. Yeni gelen 2 oyuncumuza bugün az da olsa süre verdik. Kayamba az süre alsa da sahada olumlu işlerini gördük. Beklediğimiz bir profile sahip. Ensar’ın da arzu ve isteği gayet güzeldi. Vukan’da biliyorsunuz devre arası covid geçirdi. Takımdan 14 gün uzak kaldı. Ondan önceki süreçte de Tuzlaspor ve Göztepe maçında cezalı olduğu için o karşılaşmalarda da oynamadı. Yani Vukan toplamda 5-6 hafta takımdan ayrıydı. Bunu kolay bir süreçte kapatmak mümkün değil. Balıkesirspor ve Kocaelispor karşılaşmasında da galip gelen takımı değiştirmek istemedim. Çünkü oyun olarak belki zaman zaman beklentinin altında kalsa da skor olarak önemliydi. Bugün iyi sonuç alsaydık herkes mutlu olacaktı ama iyi oynayıp kötü sonuç aldığınız zaman bu sefer değişik yorumlar yapılıyor” şeklinde konuştu.

Çok pozisyona girdiklerini ama değerlendiremediklerini belirten Fuat Çapa, “Bugünkü üzücü olan skor. Bu kadar çok fazla pozisyona girdikten sonra bizim yapabileceğimiz açıkçası çok fazla bir şey yok. Daha fazla çalışmak var. O pozisyonları değerlendirebilmek için daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Bunu yapacağız. Salı günü tekrar bir karşılaşmamız var. Pazar günü içeride oynayacağımız bir karşılaşma var. Bugün kaybettiğimiz 2 puana gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bu oyun bunu hak etmiyordu” dedi.

Taraftarlarımıza da teşekkür eden Fuat Çapa, “Çünkü özellikle maçın belirli bölümlerinde destek verdiler. Takımlarını çok iyi motive ettiler. Keşke maçın 75’inci dakikasından sonra da aynı desteği gösterselerdi. Çünkü maçın bitmesine 20 dakika gibi bir süre var. O sürede çok şey değişebilir. Orada biraz zaman zaman serzenişler odu. Bizim şuanda o tür şeyler bize bir şey katmaz. 75 dakika yaptıkları bize çok şey katar. Çünkü o süreçte çok pozisyonlara girdik. Şehrin beklentilerini çok iyi biliyorum. Bunu gerçekleştirmek için inanın tahmin ettiğinizden fazla mesai harcıyoruz. Ama bu zaman zaman da yetmeyebiliyor. Çünkü her zaman istediğinizi sahada alamıyorsunuz. Ben sezon sonunda istediğimizi alacağımıza inanıyorum. Eminim de. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Puan farkı bizim geldiğimizde Play-Off için 8-9 iken, şuanda biz ilk 2 için aynı puan farkındayız. 11 puan gibi gözüküyor ama bizim bir maçımız eksik. Çok fazla karamsar olmamak lazım. Bizim şuanda karamsarlığa değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

Samsunspor’a günü kurtarmaya değil, sezonu kurtarmaya geldiğini ifade eden Fuat Çapa, “Yerel basında özellikle yapmış olduğumuz açıklamalarda sadece cımbızınızı kullanmayınız. İçinden birkaç kelimeyi çekip, başka yerlere lütfen götürmeyin. Genel olarak yapmış olduğumuz açıklamaları yazın veya yayınlayın ki insanlar tam olarak ne dediğimizi anlasınlar. Sizin veya cımbızla çeken arkadaşların istediği gibi değil de bizim gerçek anlatmak istediğimiz gibi anlasınlar. Bu sizden ricamdır. Ben ulaşılması zor biri değilim. Hiçbir konu hakkında da gizlim yok. Ne varsa sadece gerçekler. Ben buraya hayal satmaya gelmedim. Ben buraya görev yapmaya geldim. Buranın hayallerini gerçekleştirmeye geldim. Günü kurtarmaya değil, sezonu kurtarmaya” şeklinde konuştu.