Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Gündeme Dair Açıklamalar Geldi! Görevi Bırakacak Mı?

Yılport Samsunspor Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gündeme dair çarpıcı açıklamalar geldi. Ara transfer döneminde yapılan transferler sonrasında sosyal medya hesaplarından Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım'a dair yapılan ahlaksız paylaşımlar sonrasında Yüksel Yıldırım'dan tepkiler gecikmedi.. Sinirlerine hakim olamayan Yılport Samsunspor başkanı, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Başkan Yıldırım sosyal medya hesabı üzerine yaptığı flaş açıklamalar mesajını net bir dille ifade etti. İşte Yıldırım’ın o açıklaması şöyle;

”Artık kepazelik diz boyunu aştı! Allah bana gani gani sabır versin. Başka diyecek şey bulamıyorum bu terbiyesiz ve seviyesiz kişilere. Devam edin bakalım elinize ne geçiyor göreceğiz. Hodri Meydan.”