Şampiyonun bayrağı Boğaz'da dalgalanıyor

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı, İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Şampiyonun bayrağı Boğaz'da dalgalanıyor
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı, İstanbul Boğazı'nda iki köprüye asıldı.

Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takımın büyük boyuttaki bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yer alıyor.

Ligin son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen organizasyonda şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.

Muhabir: Hilmi Sever

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