Şampiyonluk askerlikten muafiyet sağladı

İSTANBUL (AA) - Asya Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan Güney Kore Milli Takımı'nın tüm futbolcuları askerlikten muaf oldu.

Asya Oyunları'nın finalinde Güney Kore ile Japonya futbol takımları, Endonezya'nın Bogor kentinde karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz sona eren mücadelenin uzatma bölümünde iki gol bulan Güney Kore, rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Aralarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Heung-Min Son'ın da bulunduğu Güney Koreli futbolcuların tamamı bu şampiyonluğun ardından 21 aylık askerlik görevinden muaf oldu.

Muhabir: Yunus Kaymaz