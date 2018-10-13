Şampiyonların başkent derbisi





ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank ile Balkan Kupası'nı müzesine götüren Ziraat Bankası, 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak.

Halkbank Antrenörü Alberto Giuliani, "Kazanma alışkanlığı olan ekibim bu sezon da iddialı." dedi.

Mavi-beyazlı takımın Süper Kupa'yı kazanarak moral ve güven kazandığını ifade eden Giuliani, "Sezona da iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz. Rakibimizin de güçlü bir kadroya ve yüksek hedeflere sahip olduğunu biliyoruz. Seyirciyi tatmin edecek bir oyun sonunda kazanan taraf olmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Joshko Milenkoski de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan Kupası'nda şampiyon olmanın moraliyle sezona başladıklarını dile getirdi.

Kırmızı-beyazlı sporcuların ve teknik kadronun sezona hazır olduğunu vurgulayan Milenkoski, "Lige zorlu bir mücadeleyle başlayacağız. Karşılaşma için iyi hazırlandık. Umarım galip gelip lige iyi bir başlangıç yapmış oluruz." diye konuştu.

Başkentin iki takımının antrenörü de açıklamalarını, lige katılacak bütün takımlara başarılar dileyerek tamamladı.



