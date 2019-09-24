Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - UEFA, 2021, 2022 ve 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak statları açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi final maçı, 2021'de Rusya'daki St. Petersburg Stadı'nda, 2022'de Almanya'daki Allianz Arena'da ve 2023'te İngiltere'deki Wembley Stadı'nda oynanacak.
İSTANBUL (AA) - UEFA, 2021, 2022 ve 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak statları açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.