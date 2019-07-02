Şampiyonlar Başkan Oflaz ile buluştu

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Türkiye Bisiklet Yol şampiyonasında elde ettiği başarılardan dolayı Çatalhöyük Çumra Belediye spor Bisiklet takımını tebrik etti.

Konya’da gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Yol şampiyonasında girdiği tüm kategorilerde başarı sağlayan Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Bisiklet takımı Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz’ı ziyaret etti.

Çatalhöyük Çumra Belediyespor bisiklet takımı, Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri kupaları Çumra adına Başkan Oflaz'a takdim ettiler.

Oflaz, tüm Çumra adına Türkiye şampiyonasında elde ettikleri kupa ve madalyalarla gençlerin spora yönelmesi adına örnek teşkil ettiklerinden dolayı, sporculara teşekkür etti.

Ziyaret sonrası Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz genç sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

