Şampiyon sporculardan kaymakam ve belediye başkanına ziyaret

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonasında, 12 altın, 8 gümüş ve 18 bronz olmak üzere 38 madalyayla ilçeye dönen sporcuları makamlarında kabul ettiler.

Elif Fit Spor Kulübünden 14 sporcu, Sakarya’da 8-10 Şubat'ta düzenlenen şampiyonada 43 dalda yarıştı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yarışmaya katılan sporcular Taichi, Duilion ve Bagua stillerinde dereceye girerek Şarkışla’ya 38 madalya kazandırdı.

Kulüp Başkanı Şengül Şahin ve antrenör Samet Şahin ile sporcular ilk olarak Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u ziyaret etti. Oğuz, başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

Daha sonra Kaymakam Akif Pektaş'ı ziyaret eden Şahin ve sporcular, şampiyona hakkında bilgi verdi. Antrenör Samet Şahin, hedeflerinin Avrupa ve Balkan Şampiyonası'nda da derece elde etmek olduğunu söyledi.

Sporcuların her zaman yanında olduklarını belirten Kaymakam Pektaş ise gösterilen başarıdan dolayı sporcuları tebrik ederek başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.