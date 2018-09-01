Şampiyon İspanyol kitebord sporcusu, gençlerle tecrübelerini paylaştı





MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Dünya Kitebord (uçurtma sörfü) Şampiyonası ayaklarında çok sayıda şampiyonluğu bulunan 24 yaşındaki İspanyol sporcu Gisela Pulido, Local Hero Tour organizasyonu kapsamında Ege kıyılarında tecrübelerini genç sörfçülerle paylaşarak, rüzgarla dansın inceliklerini aktardı.

Dünyanın en iyi kiteboard sporcularından biri olarak gösterilen Gisela Pulido, Red Bull Local Hero Tour kapsamında Türkiye'ye geldi.

Kiteboard sporuna 8 yaşında başlayarak kısa sürede büyük bir başarı elde eden Pulido, 10 yaşında dünya şampiyonu olup, Guinness Rekorlar Kitabı'na kiteboard tarihinin en genç şampiyonu unvanıyla girmeyi başardı.

Pulido, Urla ve Alaçatı'daki programlarının ardından Sakin Kent Akyaka'da bulunan Akçapınar sahilinde bu spora yeni başlayan gençlerle bir araya geldi.

Tecrübelerini paylaşan ve soruları cevaplan Pulido, daha sonra bir süre su üstünde de gençlerle kiteboard sporunun inceliklerini aktardı.





- Pulido: "Ailelerin rolü çok önemli"





Gisela Pulido, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu branşın Türkiye'de ve dünyada hızla gelişen bir spor dalı olduğunu söyledi.

Kendisinin de kiteboard sporuna 8 yaşında başladığını ve 10 yaşında ilk dünya şampiyonluğunu elde ettiğini belirten Pulido, "Bu spora başlamamda babamın desteği büyük oldu. Bu yüzden ailelerin rolü çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ailelerin çocuklarına erken yaşta bu sporu sevdirmeleri gerektiğine vurgu yapan Pulido, "Yetenekli olmak tabii ki önemli fakat başarı için sıkı çalışmazsanız olmaz. Siz başarılı oldukça, sponsorların da dikkatini çekersiniz. Red Bull, uzun zamandır beni dünyanın her yerinde destekliyor. Bu benim başarımdan kaynaklanıyor." diye konuştu.



Türkiye'ye daha önce de geldiğini ve çok sevdiğini vurgulayan Pulido, şöyle devam etti:

"Bu Türkiye'ye ilk gelişim değil. Daha önce henüz çocukken 11 yaşımda yine bir şampiyona için İstanbul'a gelmiştim. O günden bu yana gördüm ki Türkiye'de kiteboard sporuna olan ilgi bir hayli artmış. Urla, Alaçatı ve Akyaka'da kite yapma fırsatımız oldu. Hepsi bu spor için oldukça iyi ve büyük sörf alanları. Tüm bu alanlarda birçok çocuk var. Bu durum beni çok şaşırttı ve sevindirdi. 10-11 yaşlarında birçok çocuk kite yapıyor. Bu, Türkiye'de kiteboard sporunun geleceği için çok önemli bir durum. Çünkü ben de bu spora genç yaşımda başladım ve önemli başarılar elde etmemde bunun etkisi büyük."

Pulido, şimdiye kadar birçok hedefine ulaştığına vurgu yaparak, kendi projelerine odaklandığını, büyük dalgalarda sörf yaparak doğaya karşı meydan okuduğunu sözlerine ekledi.



















