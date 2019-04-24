Şampiyon güreşçi Taha Akgül baba ocağında

SİVAS (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan ve kariyerinde 7. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül, memleketi Sivas'ta davul zurna eşliğinde karşılandı.

Sivas-Ankara kara kara yolunun Bölge Trafik İstasyonu karşısında karşılanan Akgül, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi bu şampiyonanın ardından da Sivas'a geldiğini söyledi.

Akgül, 7. Avrupa şampiyonluğunu kazandığını hatırlatarak, "İki hafta geçti, sıcağı sıcağına gelmek istedik. Biz burada yetiştik, doğma büyüme buralıyız. Güreş eğitim merkezinden mezun oldum. Şimdi tekrar baba ocağına geldik. Memleketime zaten sürekli gidip geliyorum. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Belediyemize ve valiliğimize ziyaretler olacak. Buraya gelip bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, bunun devamı için çalışacağım. Çünkü biz bu şampiyonlukların tadını almışız. Ülkemize ve memleketimize geldiğimiz zaman gördüğümüz değer ve saygı, bizi motive eden şeyler." diye konuştu.

Bu yıl yapılacak dünya şampiyonasında hedefinin yeniden şampiyonluk olduğunu vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir Avrupa Şampiyonası geçti ama rehavete kapılmak yok. Çünkü yeni bir şey kazanmadım. Daha önce 6 defa vardı zaten. Kendi rekorumu geliştirmiş oldum, inşallah bunun devamı için çalışacağım. Grekoromende biliyorsunuz rekor Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'da. Sağ olsun kendisinin de emeği oldu bu organizasyonun yapılmasında. Tokyo'daki sportif performansımız ilerisi için ışık olacak. Orası iyi geçerse diğer olimpiyat niye olmasın. Çünkü 30 yaşında ikinci olimpiyat şampiyonluğu gelirse 33 yaşında diğeri gelmiş olacak. Niye olmasın ama Tokyo'daki performansımız önemli. Var gücümle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çalışıyorum. Tek hedefim orası."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise Taha Akgül'ü başarısından dolayı tebrik etti.

Davul zurna eşliğindeki karşılama programına, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.