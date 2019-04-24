Şampiyon güreşçi Taha Akgül altınla ödüllendirildi





SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, son olarak Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü altınla ödüllendirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret eden Taha Akgül, baba ocağında bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Her şampiyonluktan sonra memleketine geldiğini belirten Taha, "Hamdolsun 10 altın madalyam var, 10'unu da Sivas'a getirdim. Sivas'ta hemşehrilerimizle bu duyguyu paylaştım." dedi.

Elde ettiği başarıların büyük olduğunu vurgulayan Taha, şunları kaydetti:

"Türk güreş tarihinin rekorları günümüzde kırılıyor. Güreş, altın çağını yaşıyor. Serbest stilde bunların en büyük temsilcisiyim. 7 senedir serbest güreşin A Milli Takım'da da kaptanıyım. İnşallah ülkemize ve Sivas'a hizmetimiz bundan sonra da sürecek. Doğma büyüme Sivaslıyım ve burada yetiştim, babam ve amcam güreşçi. Sivas'ın bendeki yeri ayrıdır ve her platformda Sivas'ın tarihte şampiyonluklardaki yerine, değerine dikkati çeken bir insanım. Gerçekten tarihe baktığımız zaman en fazla Avrupa, en fazla dünya ve en fazla olimpiyat şampiyonluğu bizde. Bu tesadüf değil, bu yörenin insanının toprağında var. Hamdolsun biz de bunun son temsilcisiyiz. İnşallah benden sonra da bu topraklardan çıkacak yiğit kardeşlerimiz olacaktır, onlara örnek olmaya çalışıyorum."

Romanya'daki organizasyonda kariyerindeki 7. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Taha Akgül'ün 1 olimpiyat, 2 de dünya şampiyonluğu bulunuyor.





- "Gençlerin rol modelisin"

Vali Ayhan da Taha Akgül'ün bir çok başarıya imza atmış bir sporcu olduğunu söyledi.

Taha'nın Sivas'ın gururu olduğunu belirten Ayhan, "Bayrağımızı her zaman göklerde dalgalandırıyorsun. Güreş deyince Taha Akgül, Taha Akgül deyince Sivas akla geliyor. Bu bizim için yeter, bizim gururumuz." diye konuştu.

Bayrak için hizmet etmenin herkese nasip olmayacağını dile getiren Ayhan, "Bütün dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletmek, bayrağı göndere çektirmek herkese nasip olmaz. Taha Akgül'den öte Sivas'ın ve ülkenin bir evladısın. Seni yetiştirenlere teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda her bir gencin idolüsün, rol modelisin. En büyük servet ve en büyük sermaye budur." ifadelerini kullandı.

Ayhan, şampiyon güreşçi Taha Akgül'ü altınla ödüllendirdi.

Taha Akgül daha sonra Sivas Belediyesini ziyaretinde davul zurna eşliğinde karşılandı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Taha'yı başarısından dolayı tebrik etti. Sivas'ın güreşte şampiyonlar çıkartan bir il olduğunu vurgulayan Bilgin, yeni şampiyonlar yetişmesi için güreş kulübü kurulacağını müjdeledi.

Başkan Bilgin de şampiyon güreşçiyi altınla ödüllendirdi.