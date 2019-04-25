Şampiyon güreşçi Taha Akgül altınla ödüllendirildi





SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü altınla ödüllendirdi.

Eken'i makamında ziyaret eden Taha Akgül, Sivas'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ziyarette şampiyon güreşçi Taha Akgül'e altın hediye eden TSO Başkanı Eken de "Minderde sırtı yere gelmeyen milli güreşçimiz ile gurur duyuyor, dünya şampiyonasında başarılar diliyorum. Sivas'ın gururu gerçek yiğido Taha Akgül'ü ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. 7 bin tüccar adına, Avrupa'da bize şampiyonluk gururunu yaşattığı için Taha'ya teşekkür ederim. Milli güreşçimizin her zaman yanında ve destekçisiyiz." dedi.

Sivaslı olmaktan ve memleketi Sivas’ı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Akgül ise şunları kaydetti:

"Biz burada yetiştik, doğma büyüme buralıyız. Güreş Eğitim Merkezinden mezun oldum. Şimdi tekrar baba ocağına geldik. Memleketime zaten sürekli gelip gidiyorum. TSO Başkanı'mıza da verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Dünya Şampiyonası var, hedefim orada tekrar şampiyon olmak. İnşallah bunun için çalışmaya devam edeceğim. Şampiyonlukların tadını aldık. Ülkemize ve memleketimize geldiğimiz zaman bu değeri, bu saygıyı gördüğümüzde daha çok motive oluyoruz."

Ziyarette, milli güreşçi Taha Akgül'e ailesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da eşlik etti.