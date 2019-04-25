Şampiyon güreşçi öğrencilerle buluştu

SİVAS (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda 7. kez şampiyon olan milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Akgül, Sivas'ta başlayan ve şampiyonaya giden yoldaki güreş hayatını ve çalışmalarını anlattı. Başarının emek ve mücadeleyle geldiğini vurgulayan Akgül, "Hamdolsun ülkemi en iyi şekilde temsil ettim, temsil etmeye de devam edeceğim. Yaşım 29, 3-4 yıl daha güreş yaparım. Hedefim Tokyo'daki şampiyona ve inşallah orada da başarılı olur, bayrağımızı dalgalandırırım." dedi.

Akgül, öğrencilere boş zamanlarında spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Okul Müdürü Savaş Korkmaz, Akgül'e teşekkür ederek, şampiyon güreşçiyle her zaman gurur duyduklarını söyledi.



