Şampiyon Galatasaray

İZMİR (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.
12. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
15. dakikada Selçuk Şahin'in pasıyla topla buluşan Gouffran'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta top yandan auta gitti.
23. dakikada orta alanda aldığı topla bir süre ilerleyen Demba Ba'nın ceza alanına girmeden attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
36. dakikada ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in sert şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.
65. dakikada Kosanovic'in ceza alanı içinde Gomis'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. 66. dakikada atışı kullanan Gomis, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.
81. dakikada ceza alanı hemen önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Demba Ba'nın şutunda top üstten dışarı çıktı.
Müsabakayı 1-0 kazanan Galatasaray, 2017-2018 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.
Muhabir: Ali Korkmaz