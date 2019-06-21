Şampiyon Anadolu Efes

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin yedinci ve son maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 15 sayı farkla 89-74 yenen Anadolu Efes, seride durumu 4-3 yaparak, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu.
Mücadeleye iki takım da pota altında iyi başlarken Anadolu Efes, 4. dakikada 8-4'lük üstünlük kurdu. Çeyreğin ortalarında topu iyi paylaşarak skor üreten Fenerbahçe Beko, Kalinic'in basketiyle 5. dakikada eşitliği sağladı: 8-8. Ardından rakibine Larkin'in üç sayılık isabetleriyle karşılık veren ev sahibi ekip, 6. dakikada 5 sayılık avantaj yakaladı: 14-9. Sarı-lacivertli takım, Larkin'le üst üste sayılar kaydeden Anadolu Efes'e Melli, Ali Muhammed ve Guduric ile karşılık verirken 8. dakika 19-19'luk skorla geçildi. Periyodun son bölümünde kısa oyuncularının devreye girmesiyle hücumda tempolu oyununu devam ettiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-21 üstün tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko, Guduric'in üç sayılık isabetiyle 11. dakika biterken farkı 5 sayıya çıkardı: 21-26. Boyalı alanda istediği ritmi bulamayan konuk ekip karşısında doğrudan potaya giden Larkin ve Micic ile peş peşe sayılar bularak 10-2'lik seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru 31-28 yaptı. Boş atışlardan yararlanamayan rakibi önünde skor üstünlüğünü devam ettiren lacivert-beyazlı ekip, serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle devrenin bitimine 27 saniye kala farkı 7 sayıya yükseltti: 44-37. Anadolu Efes, soyunma odasına da bu skorla (44-37) önde girdi.
Son çeyreğe 5-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, hücumda maç boyunca ritmini bulmakta sorun yaşayan Fenerbahçe Beko önünde 33. dakikada farkı 16 sayıya (74-58) yükseltti. Larkin'le skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 36. dakikada farkı 21 sayıya kadar (83-62) çıkardı. Kalinic, Sloukas ve Datome ile peş peşe basketler bulan konuk ekip, 38. dakikada farkı 14 sayıya düşürdü: 83-69. Kalan sürede kolay sayılar kaydeden Anadolu Efes, karşılaşmayı 89-74 kazanarak şampiyon oldu.
Anadolu Efes'te Larkin'in 38, Micic'in 20 sayısı şampiyonluğu getirdi.
Fenerbahçe Beko'da ise Sloukas'ın 21, Kalinic'in 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.