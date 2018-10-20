



NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 75 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda şampiyonlar belli oldu.

Ürgüp şehir merkezinden başlangıcı verilen yarışlarda sporcular, 38, 63 ve 119 kilometrelik patika parkurda ter döktü.

Sporcular, 38 ve 63 kilometrelik parkurda Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Zemi ve Güvercinlik Vadisi ile Uçhisar, 119 kilometrelik parkurda ise buna ek olarak Çavuşin, Göreme, Taşkınpaşa ve Mustafapaşa köyü güzergahından yeniden başlama noktasına ulaşarak parkuru tamamladı.

Erkekler 38 kilometrede Türkiye'den Üzeyir Söylemez, 63 kilometrede Alman Moritz Auf Der Heide, 119 kilometrede ise İtalyan Andrea Macchi parkuru ilk sırada tamamladı.

Kadınlar 38 kilometrede Ukraynalı Yuliya Bozhko, 63 kilometrede Brezilyalı Fernanda Maciel, 119 kilometrede ise Bulgar Maria Miteva Nikolova şampiyonluğa ulaşan sporcular oldu.

En zorlu parkur 119 kilometreyi 11 saat 12 dakikada tamamlayarak erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan 32 yaşındaki Macchi, parkurun uzun ve zorlu olduğunu söyledi.

Macchi, Kapadokya'nın tektonik yapısını çok sevdiğini belirterek, "Kapadokya muhteşem bir manzaraya sahip. Yarış sırasında en sevdiğim şey, yoldan geçen traktörlerdeki insanların bana selam vermesi oldu. Böylesine uzun bir yarışı kazandığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yarın düzenlenecek Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu'nun ardından ödül töreniyle sona erecek.

Yarışlarda ilk 3'e giren sporcular şunlar:





Erkekler 38 kilometre:

1. Üzeyir Söylemez (Türkiye)

2. Iman Koushki (İran)

3. Alban Berson (Fransa)





Erkekler 63 kilometre:

1. Moritz Auf Der Heide (Almanya)



2. Mehmet Soytürk (Türkiye)

3. Stefano Rinaldi (İtalya)





Erkekler 119 kilometre:

1. Andrea Macchi (İtalya)



2. Marcus Scotney (İngiltere)



3. Harry Jones (İngiltere)





Kadınlar 38 kilometre:



1. Yuliya Bozhko (Ukrayna)

2. Elena Salmina (Rusya)

3. Sulea Simona Lavinia (Romanya)





Kadınlar 63 kilometre:



1. Fernanda Maciel (Brezilya)

2. Anna Marie Watson (İngiltere)

3. Aslı Sertçelik (Türkiye)





Kadınlar 119 kilometre:

1. Maria Miteva Nikolova (Bulgaristan)



2. Kalanova Alexandra (Rusya)



3. Francesca Canepa (İtalya)

