Salomon Cappadocia Ultra Trail’de rekor deneme koşusu başladı
PARKUR REKORU DENEMESİNİN YAPILACAĞI NEVŞEHİR'İN ÜRGÜP İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA KONUŞAN MEHMET SOYTÜRK, 63 KİLOMETRELİK MESAFEYİ 5 SAATİN ALTINDA BİR SÜREDE KOŞMAYI HEDEFLEDİĞİNİ BELİRTMESİNİN ARDINDAN BU SABAH ERKEN SAATLERDE REKOR DENEME KOŞUSUNA BAŞLADI.
Salomon Cappadocia Ultra Trail’in 63 kilometrelik parkurunda Türk sporcu Mehmet Soytürk, rekor için koşuya başladı.
Salomon Cappadocia Ultra-Trail Organizatörü Aydın Ayhan Güney, “Maalesef pandemi nedeniyle bu yıl organizasyonu iptal etmek zorunda kaldık. Çünkü organizasyon çok kalabalık bir organizasyon ve dünyanın çok fazla ülkesinden gelen insan olduğu için organizasyonu bu yıl iptal ettik. Ama organizasyonun akılda kalması, aynı dönemi tekrardan insanlara hatırlatmak için böyle bir aktivite düşündük. Çünkü biz bu tür aktiviteleri sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Bugün bir rekor denemesi yapacağız. Mehmet Soytürk iyi ve milli bir sporcu. 2018 yılında bu parkurda ikinci olmuştu. Şu anda rekor Alman sporcunun elinde bulunuyor. Mehmet’in de şu andaki performansı sebebiyle rekoru kırabileceğini düşündük. Aynı zamanda Salomon’un bir sporcusu ve bu yüzden böyle bir aktivite düşündük. Bu aktivitenin tüm dünyada güzel bir yansıması olacaktır. Gelecek yılın çalışmalarına ise biz şimdiden çalışmalara başladık” dedi.