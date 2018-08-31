NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali, Nevşehir'in Uçhisar beldesinde cross-country eleme yarışı (XCE) ile başladı.

Yarışmacıların, Kapadokya bölgesinin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile kaplı alanlarında pedal çevirdiği festival kapsamında, Uçhisar beldesinde eleme turları düzenlendi.

Zamana karşı bireysel yarışan sporculardan tur atlayanlar arasında, start çizgisinden aynı anda 4 sporcunun çıkış yapmasıyla düzenlenen yarışta mücadele ederek bir sonraki tura yükselmeye çalıştı.

Festivalin koordinatörü Mehmet Nuri Özden, AA muhabirine yatığı açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya’da organize edilen yarışların hafta sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Özden, organizasyonda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, " Köy buluşmasında günlük ortalama 40 kilometre yol kat eden sporcular, bölgenin doğal güzellikleri arasında gezinti yapıyor. Eliminatör ve etap yarışları üç gün sürecek. Pazar günü ise 250 sporcunun katılımıyla 107 ve 41 kilometrelik Salcano Gran Fondo Kapadokya Yarışları düzenlenecek. Güzel bir organizasyon olabilmesi için gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.