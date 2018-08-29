NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen "Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali" köy buluşması etkinliğiyle başladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde 4 gün boyunca sürecek Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali'ne Türkiye'den yaklaşık 60 sporcu katıldı.

Köy buluşmasıyla start alan festivalin birinci günüde, katılımcılar 39 kilometrelik Avanos-Özkonak parkurunu tamamladı.

Yarın bisiklet köy buluşması etkinliğinin ikinci gününde, 38 kilometrelik Uçhisar parkuru gezilecek.

Eleme yarışmaları ise cuma günü gerçekleştirilecek.

Organizasyon sorumlusu Korhan Aker, organizasyonun bir festival havasında geçeceğini söyledi.

Festivale, Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda sporcunun katıldığını belirten Aker, "Festivalimiz 4 gün boyunca sürecek. Bunun yarış kısmı var, bir de tur kısmı var. Şu anda tur kısmı bölümündeyiz. 60 kişiye yakın katılımcımız, 10'a yakın da ekibimiz var. Bu ekiple 4 gün boyunca bölgenin çeşitli yerlerini 35 kilometre civarında gezeceğiz. Bizimki yarışma değil köy buluşmasıdır. Samsun, İstanbul, İzmit ve Finike gibi yerlerden katılımcılarımız var." diye konuştu.

Festival, pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2018, 13:18