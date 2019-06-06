Salah İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın, Liverpool kentindeki İslamafobi'yi azalttığı ortaya çıktı.
Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'ye 2017 yılında transfer olan Salah, Liverpool kentindeki Müslümanlık karşıtı eğilimlerin azalmasına doğrudan katkı sağladı.
İngiltere'de 2017 yılından bu yana diğer kentlerde Müslümanlık karşıtı görüşlerde azalma yaşanmadığı kaydedilen çalışmada, Salah'ın sportif alanda elde ettiği başarılar ve "hümanist karakterinin" bu düşüşte en önemli etkenler olduğu vurgulandı.
Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu