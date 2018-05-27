Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir

ANKARA

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı futbolcu Salah'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Klopp, "Maç sonunda hastaneye gitti ve omzunun röntgeni çekildi. Durum iyi gözükmüyor." ifadesini kullandı.

Mısırlı oyuncunun sakatlığının ciddi olabileceğini vurgulayan Alman çalıştırıcı, "FIFA Dünya Kupası'nı kaçırabilir. Omzunda ciddi bir sorun var. Gerçekten inanılmaz bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşma sırasında Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Salah, gözyaşları içinde 31. dakikada yerini Adam Lallana'ya bırakmıştı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu