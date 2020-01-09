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Ryan Babel Hollanda'ya gitti
Hollanda temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, İstanbul’dan ayrıldı.
Spor 09.01.2020, 20:06
İSTANBUL (AA) - Hollanda temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, İstanbul’dan ayrıldı.
Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcuyu, sezon başında İngiltere'nin Fulham ekibinden kadrosuna dahil etmişti. Deneyimli oyuncu havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.