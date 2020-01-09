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Ryan Babel Hollanda'ya gitti

Hollanda temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, İstanbul’dan ayrıldı.

Spor 09.01.2020, 20:06
Ryan Babel Hollanda'ya gitti
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İSTANBUL (AA) - Hollanda temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, İstanbul’dan ayrıldı.

Ryan Babel, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.

Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcuyu, sezon başında İngiltere'nin Fulham ekibinden kadrosuna dahil etmişti. Deneyimli oyuncu havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

#spor
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