Rusya 2'de 2 yaptı

SAINT PETERSBURG (AA) - Rusya, ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki A Grubu maçında Mısır'ı 3-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Mısırlı Muhammed Salah, Cüneyt Çakır'ın 4. hakem olarak görev yaptığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İlk devre golsüz sonuçlandı.

Mısır'ın sağ beki Fathi, 47. dakikada Zobnin'in ceza sahası dışından çektiği şutu uzaklaştırmak isterken, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Fernandes, 59. dakikada sağ kanattan gelişen Rusya atağında Samedov'un pasıyla ceza sahasında topla buluştu. Fernandes'in yerden ortaladığı topa altı pasta dokunan Cheryshev, skoru 2-0 yaptı.

62. dakikada Rusya'nın sahasından kullandığı serbest vuruşta, rakip ceza yayında topu kontrol eden ve Gabr'dan kurtaran Dzyuba, düzgün bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi sayesinde verilen penaltı atışını 73. dakikada gole çeviren Salah, Mısır'ın durumu 3-1'e getirmesini sağladı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Rusya, 2'de 2 yaparken, Mısır ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer