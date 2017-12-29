ANKARA (AA) - Sosyal medyanın en popüler sporcuları arasında bu yılın Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) kazanan Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 300 milyonun üzerinde hayran kitlesiyle zirvede yer almaya devam ediyor.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en göze çarpan sporcuları arasında yeşil sahanın yıldız futbolcuları, diğer branşların önüne geçerek listenin ilk sıralarında bulunuyor.

Real Madrid formasıyla geçen sezon yaşadığı Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonluğunun ardından popülaritesini artırmaya devam eden Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, hayran sayısında rakipleriyle arasında farkı her geçen yıl daha da açıyor.

Ronaldo 300 milyonu aştı

Sportif kariyerinde bu yıl Altın Top sayısını 5'e çıkararak Barcelonalı Lionel Messi'yi yakalayan 32 yaşındaki futbolcu, geçen seneki 253 milyonluk hayran sayısını 306 milyona yükseltti.

Sporcular arasında tüm sosyal medya platformlarında dünyanın zirvesinde yer almayı sürdüren Portekizli yıldız, geçen yıla oranla Twitter'daki hayran sayısını 49 milyondan 66,8 milyona, Facebook'ta 108,847 milyondan 122,627 milyona, Instagram'da ise 85,5 milyondan 117 milyona çıkardı.

Ronaldo, aralarında Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira (104 milyon), ABD'li aktör Vin Diesel (100,8 milyon) ve yine aynı ülkenin rap müzisyeni Eminem'i (90 milyon) geçerek Facebook'ta en çok takip edilen ünlü unvanını da korudu.

Messi takipte

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise Facebook hesabındaki hayran sayısını geçen yıla oranla 87,6 milyondan 89 milyon 472 bine çıkardı. Twitter hesabı olmayan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, Instagram'daki hayran sayısını ise 62 milyondan 85,2 milyona yükselterek yaklaşık 175 milyon hayranı tarafından beğenildi.

Facebook'un en fenomen sporcuları arasında ilk iki sırada yer alan Ronaldo ve Messi'yi, sezon başında Paris Saint-Germain'in (PSG) 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Neymar (60,8 milyon) ile futboldan emekliye ayrılmasına rağmen popülerliğini kaybetmeyerek 54,3 milyona yaklaşan hayran kitlesiyle İngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham takip etti.

Basketbolcu, kriketçi ve güreşçiler de listede

Facebook'un en popüler ilk 10'u içinde futbolcular dışında iki farklı branşta sporcu bulunuyor. Amerikan güreşçisi John Cena (45 milyon) ve Hindistan Kriket Takımı'nın kaptanı Virat Kohli (36 milyon 866 bin) de rekor sayıda sporsever tarafından ilgi görüyor.

Twitter'da ise futbolcuların dışında ilk 10'da iki basketbolcu ve iki kriketçi yer alıyor. Cleveland Cavaliers'ın all-star basketbolcusu LeBron James, Ronaldo'nun ardından en büyük takipçi sayısına sahip sporcu olarak öne çıkıyor. NBA'de 4 kez en değerli oyuncu seçilen 32 yaşındaki basketbolcunun Twitter'da 40,1 milyon hayranı bulunuyor.

Hindistanlı eski kriketçi Sachin Tendulkar (22 milyon 685 bin), Kohli (21,8 milyon) ve Golden State Warriors'ın all-star şutörü Kevin Durant (17,4 milyon), Twitter'da en popüler 10 sporcu arasında farklı branşlardan giren diğer isimler.

Arda popülerliğini kaybetmedi

Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu Arda Turan ise sportif kariyerindeki düşüşe rağmen hayran sayısını artırdı. Facebook'ta 7,2 milyon, Instagram'da 7,1 milyon, Twitter'da ise 2,16 milyon takipçi sayısına ulaşan Arda, geçen yılki hayran sayısını yaklaşık 1 milyon 500 bin artırarak 16,5 milyona ulaştı.

Mesut Özil listede

İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal'de golleri ve asistleriyle adından söz ettiren Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil de Facebook'ta 31,6 milyon, Twitter'da 20,7 milyon, Instagram'da ise 14,9 milyon seveni tarafından takip edilerek 67,2 milyonluk hayran kitlesiyle en popüler 10 sporcu arasına adını yazdırdı.

Süper Lig'de Van Persie'ye rakip çıktı

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, toplamda 28,73 milyon (Facebook'ta 15 milyon, Twitter'da 9,33 milyon, Instagram'da ise 4,4 milyon) takipçiyle önceki sezonda olduğu gibi Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olmaya devam etti.

Uzun yıllar Real Madrid forması giyen Beşiktaş'ın Portekizli defans oyuncusu Pepe, toplamda 21 milyon 620 bin takipçiyle listenin ikinci sırasında yer alırken, 13 milyon hayranı bulunan Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ise üçüncü popüler isim oldu.

Süper Lig'in sosyal medyadaki diğer popüler sporcuları arasında Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma (6,2 milyon), Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel (4,7 milyon), Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da (3 milyon 655 bin) bulunuyor.

Muhabir: Doga Kirmizioglu