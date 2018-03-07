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Rockets seriyi 16 maça çıkardı

NBA'de Houston Rockets deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 122-112 mağlup ederek galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:16
Rockets seriyi 16 maça çıkardı
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ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 122-112 mağlup ederek galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Sezonun formda takımı Houston Rockets, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 122-112 yendiği karşılaşmayla Boston Celtics'in NBA'de bu sezonun en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Sezonun 50'nci galibiyetine ulaşan Batı Konferansı lideri Rockets'ta Chris Paul 25 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 3 top çalma, James Harden 23 sayı ve 11 asist, Trevor Ariza 15, Eric Gordon ise 14 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 29'uncu kez kaybeden Thunder'da Russell Westbrook 32 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt, Carmelo Anthony 23 sayı, Paul George 17 sayı, Steven Adams ise 16 sayı ve 8 ribaunt ile oynadı.

Ersan'dan 11 sayı

Bu sezon play-off'lara kalmayı hedefleyen Philadelphia 76ers, sezonun 35'inci galibiyetini, deplasmanda Charlotte Hornets'i 128-114 mağlup ederek aldı.

Sixers'ta Robert Covington 22 sayı, Ben Simmons 16 sayı ve 13 asist, Dario Saric 19 sayı, 23 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 11 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle galibiyette etkili oldu.

Üst üste 4'üncü kez kaybeden Hornets'te Dwight Howard 30 sayı ve 6 ribaunt, Nicolas Batum 12 sayı ve 10 asistlik performans sergiledi.

Warriors takibi sürdürdü

Golden State Warriors, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 114-101'lik skorla geçerek Batı Konferansı'ndaki zirve mücadelesinde Houston Rockets'ı takibini sürdürdü.

Üst üste 6'ncı galibiyetini alan Warriors'ta Stephen Curry 34, Kevin Durant 19, Klay Thompson 18 sayıyla mücadele etti.

Bu sezon 45'inci kez yenilen Nets'in en skorer isimleri 20 sayı ve 8 asistle D'Angelo Russell ile 19 sayı kaydeden DeMarre Carroll oldu.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiErsan İlyasovaHouston RocketsOklahoma City ThunderSpor
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